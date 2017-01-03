محمد بن زايد ورئيس إريتريا يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في أبوظبي، أمس، علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وإريتريا، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتبادل الجانبان وجهات النظر في التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، استقبل سموه، أمس، في قصر البحر، وفداً من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. وأكد سموه أهمية وضع تصور شامل ومتكامل للخطط والبرامج العمرانية للمدن، بما يتوافق مع التنمية والتطور والازدهار الذي تعيشه الإمارات، وبما يلبي الحاجات المستقبلية للأجيال القادمة، ويراعي جوانب الاستدامة كافة، ويعزز الموروث الثقافي والعمراني للدولة ويحافظ عليها.

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