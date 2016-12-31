زايد والحكام يشهدون المهرجان الختامي للأنشطة المدرسية

شهد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، المهرجان السنوي الرابع للأنشطة المدرسية الذي أقيم في المركز الثقافي الجديد في الشارقة.

وشهد المهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وصاحب السمو الشيخ راشد بن أحمد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. كما شهد المهرجان سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزير الدفاع وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والتربويين. 1987/03/16

أول ندوة للطب النفسي في الإمارات

افتتح الدكتور جمعة خلفان بالهول مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي، أول ندوة للطب النفسي في مستشفى الأمل بدبي.وقد قامت بتنظيم هذه الندوة جمعية الإمارات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة ودائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي.وشارك فيها الدكتور سعود بن كايد القاسمي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد السيد الهاشمي مدير منطقة دبي الطبية. 1985/01/05

مبروك عيد الميلاد

صديقة نادي أطفال «البيان» العزيزة حمدة بطي العميمي، يقيم لها والداها حفلاً شيقاً الخميس المقبل وذلك بمناسبة عيد ميلادها الأول.

وقد دعت حمدة عدداً من صديقاتها وصديقات الأسرة لمشاركتها هذا الحفل.

مبروك وعقبال مئة سنة. 1984/10/14

الصديقات الشقيقات

الشقيقات العزيزات آمنة، ومريم، وشمة خميس راشد الهناني، أرسلن صورهن من مدينة العين، للانضمام لصديقات نادي أطفال «البيان».

آمنة، ومريم، وشمة يهوين مشاهدة برنامج: «ساعة للصغار»، ويساعدن ماما في أعمال المنزل. أهلاً بكن صديقات عزيزات. 1984/07/23

اكتشاف منطقة أثرية بأم القيوين

أسفرت جهود البحث عن الآثار، التي تجري في أم القيوين من قبل فريق الآثار الفرنسي، عن اكتشاف منطقة أثرية كاملة تقع قرب قرية الرفاعة، وتحتوي على مساكن ومقابر، وأن العمر الافتراضي لهذه الآثار يقدر بنحو ألفي سنة. 1987/04/02

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1985/01/10

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

1981/05/06