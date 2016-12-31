8 أشخاص يشهرون إسلامهم في ملتقى زايد بن محمد

أشهر 8 أشخاص إسلامهم في ركن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، المتوفر في مقر ملتقى زايد بن محمد العائلي بمنطقة الخوانيج.

وأشادت هناء عبدالله الجلاف رئيس قسم رعاية المسلمين الجدد في المركز، باعتناق ثمانية من زائري الملتقى، الإسلام بعد اطلاعهم على الكتب التي تعرّف بالإسلام وتشرح مبادئه السمحة، التي وفرها ركن المركز، بهدف تعليم المسلمين الجدد أمور دينهم وتوفير الدعم المعنوي والاجتماعي.

وقالت إن المسلمين الجدد أكدوا أن المعاملة الطيبة والحسنة التي لمسوها من أهل الإمارات، كان لها الأثر الأكبر في اعتناقهم الدين الإسلامي الحنيف، وتم منحهم هدايا رمزية عبارة عن سجادة صلاة وحجاب، حافظة للنقود ومسبحة إلكترونية.

وأوضحت أن الملتقى يشهد زائرين من مختلف الجاليات والأديان، كما أن هناك إقبالاً ملحوظاً على ركن المركز للتعرف على الثقافة الإسلامية عن كثب، مشيرة إلى أن المركز يعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة تطوير الركن الخاص به في مقر الملتقى وتوسعته ليستوعب الأعداد الزائرة وليوفر مزيداً من الخصوصية والأريحية لكل مستفسر، وحرصاً على نشر الثقافة الإسلامية وتعاليمها السمحة.

رُكن القراءة

وذكرت هناء الجلاف أن من ضمن الأعمال التطويرية إنشاء ركن لدعم القراءة، وستجرى مسابقات وسحوبات وهدايا للزائرين، مشيرة إلى عزم المركز طرح العديد من المبادرات التي تصب في مجال عمل الخير خلال عام 2017 المقبل، منها منح هدايا قيمة للمسلمين الجدد المتزوجين حديثاً.

وبينت أن رعاية المسلمين الجدد تشمل نواحي عدة، منها الرعاية المادية بتقديم الإعانات بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وصناديق الزكاة، كنوع من التخفيف والدعم ليشعروا بتكاتف المسلمين بين بعضهم بعضاً، إضافة إلى الرعاية الصحية، حيث خصص المركز مليون درهم سنوياً للعناية بالمسلمين الجدد وتقديم الفحوصات لهم، كما يقدم المركز بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي فحوصات ما قبل الزواج مجاناً لحديثي الإسلام.

ورش عمل

ويحرص المركز على تنظيم دروس وورش عمل توعوية في إجازة نهاية الأسبوع للمسلمين الجدد وإشراكهم في الفعاليات، كما يتم إخضاعهم لاختبارات لضمان إلمامهم بأركان وتعاليم الدين.

ومن ناحيتها أعربت (هاجر) الفلبينية التي اعتنقت الإسلام في الملتقى عن بالغ ارتياحها، مشيرة إلى أنها تعمل في إمارة دبي منذ 5 سنوات تأثرت خلالها بالأخلاق الحسنة الحميدة التي عايشتها ووجدتها في تعاملات المسلمين مع غيرهم في مجتمع دولة الإمارات، وهذا كله عزز فيها محبة تعاليم الإسلام، والحرص على معرفة الله تعالى، والتطلع إلى آثار التوحيد في النفس والكون.

العفاسي ينشد الليلة

يستضيف ملتقى زايد بن محمد العائلي التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بمنطقة الخوانيج الأولى الليلة المنشد مشاري بن راشد العفاسي من دولة الكويت الشقيقة، حيث ينشد العفاسي مجموعة مختارة من أناشيده المحببة للجمهور من ألبوم عام 2016، بالإضافة إلى بعض الأناشيد الحصرية للملتقى، تقام الأمسية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بعد صلاة العشاء مباشرة بمسرح الملتقى.