«قضاء أبوظبي»: 100% توطين «شؤون المحاماة والخبراء»

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن نسبة التوطين في إدارة شؤون المحاماة والخبراء وصلت إلى 100 في المئة، مشيرة إلى أن الإدارة ستفتتح خلال العام 2017 فرعاً جديداً لها ليرتفع اجمالي فروعها إلى 5 فروع.

مشاريع تطويرية

وقال خميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء في دائرة القضاء بأبوظبي: انه يوجد على أجندة الدائرة العديد من المشاريع التطويرية، منها إطلاق تطبيق ذكي خلال العام 2017، يتيح لمستخدميه الاستفادة من مجموعة كبيرة من الخدمات التي تقدمها الإدارة، كحجز المواعيد الخاصة بالاستشارات القانونية، وطباعة الطلبات، واختيار المترجمين القانونيين.

وأضاف: أصبح بمقدور سكان ضواحي امارة أبوظبي، الحصول على كافة اجراءات المقتضيات القانونية المتعلقة بإدارة شؤون المحاماة والخبراء، دون الحاجة للذهاب إلى احد مقار محاكم أبوظبي، حيث ستعمل الإدارة وضمن خططها التطويرية على الذهاب إلى منازل ومقار جميع طالبي الخادمة وخاصة من فئة كبار السن وذوي الإعاقة.

مساعدات

وأكد القبيسي أن دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة في ادارة شؤون المحاماة والخبراء قدمت 11 مليوناً و397 ألف درهم، كمساعدات مالية متعلقة بـ2157 طلب صرف لخدمات المحامين الذين انتدبوا للدفاع عن غير ميسوري الحال في القضايا التي نظرتها محاكم الدائرة خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2016.

ونوه بأن إنشاء قسم تقديم المساعدات القانونية لغير ميسوري الحال جاء بتوجيهات كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك لتحقيق الاستفادة من كفالة حق التقاضي للجميع، ولا تقتصر الاستفادة من هذا النظام على القضايا الجزائية، وإنما تمتد إلى القضايا المدنية والعمالية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية وغيرها من القضايا.

26 شكوى

وأشار القبيسي إلى أن هناك نظاماً لتقديم الشكاوى ضد المحامين من خلال التواصل مع دائرة القضاء في أبوظبي بكتابة طلب يبين الإخلال الذي حدث من المحامي، حيث يعرض الطلب على لجنة شؤون المحامين لدراسته وتصدر قراراً بشأنه إذا وجد أن هناك مخالفة من قبل المحامي ضد موكله.

وتابع أن ادارة شؤون المحاماة والخبراء تلقت خلال العام 2016 نحو 26 شكوى تم حفض 23 منها، فضلاً عن إصدار 3 قرارات بتنبيه 3 محامين.