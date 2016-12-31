«كهرباء دبي» أفضل جهة في الصحة والسلامة ضمن جوائز أفضل الأعمال 2016

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي في جوائز أفضل الأعمال للعام 2016، التي تعد واحدة من أرفع الجوائز في المملكة المتحدة، ضمن فئة أفضل جهة في الصحة والسلامة.

ويعد هذا الفوز اعترافاً بالإنجازات الكبيرة، التي حققتها الهيئة في هذا المجال خلال فترة الـ 15 عاماً الماضية، ما يعكس التزامها بحماية موظفيها والمحافظة على سلامتهم.

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بهذه الجائزة المرموقة مضيفاً: «نطبق في الهيئة أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية ضمن استراتيجية الأنظمة الإدارية المتكاملة التي نتبناها، وتهدف إلى تعزيز الثقافة وترسيخ دعائم السلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية، وتقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لتحقيق السعادة لمتعاملينا وشركائنا وموظفينا، وحماية البيئة ومواردنا الطبيعية.

وتشمل سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة التي تتبناها الهيئة الامتثال لجميع المتطلبات التشريعية المتعلقة بمجالات الجودة والصحة والسلامة والبيئة، ونشر الوعي، والحيلولة دون وقوع الإصابات والأمراض والحوادث، وإدارة الموارد الطبيعية بصورة تضمن استدامتها، وإدارة عملية التخلص من النفايات، بما يسهم في تقليلها وتدويرها، ومراعاة متطلبات الجودة والصحة والسلامة والبيئة في التصميم والإنشاء والتشغيل وأعمال الصيانة، وتخطيط أداء أنظمة الجودة والصحة والسلامة والبيئة وضبطها ومراقبتها وقياسها».

التزام

من جانبه، قال الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية: «تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتطبيق أنظمة شاملة ومتكاملة لإدارة كل الموضوعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، كما نحرص على تعزيز الشراكات العالمية، التي تسهم في الارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية في الهيئة».