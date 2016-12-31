يوم رياضي لنزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة

نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أمس الأول وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، يوماً رياضياً مفتوحاً لنزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، وذلك ضمن احتفالات الإمارة بأسبوع النزيل الخليجي الموحد في دورته الخامسة التي تأتي تحت شعار «معاً لتحقيق الإصلاح».

حضر الفعالية التي أُقيمت في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ندى النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والعقيد أحمد سهيل، نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، والمقدم منى سرور، مدير فرع النساء بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، والعقيد محمد العوبد، والنقيب زيد الضهوري، إلى جانب عدد من الضباط بشرطة الشارقة.

وتضمن اليوم الرياضي المفتوح فقرات وأنشطة ترفيهية متنوعة، إلى جانب مباريات في كرة الطائرة، وكرة الطاولة، تنافس من خلالها النزيلات مع عدد من لاعبات الفرق الرياضية التابعة لنادي الشارقة الرياضي، اللاتي حرصن على المساهمة في إنجاح اليوم من خلال مشاركتهن المشرفة.