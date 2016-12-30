"صحة دبي" تكمل استعداداتها لتأمين احتفالات رأس السنة

أتمت هيئة الصحة بدبي استعداداتها الطبية الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة التي ستشهدها دبي مساء غد السبت " والمتوقع أن يصل عدد المشاركين فيها لأكثر من مليوني شخص حول برج خليفة والأماكن المحيطة به.

وأعدت الهيئة بهذه المناسبة مستشفى ميدانيا مزودا بأحدث التجهيزات الطبية والأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية للتعامل السريع والفوري مع أية ظروف صحية طارئة وتوفير أعلى درجات الرعاية والخدمات الصحية لجمهور المشاركين في الاحتفال .

وجهزت الهيئة كذلك عيادة طبية مطورة داخل مركز دبي مول إضافة إلى عيادات متنقلة في نطاق الاحتفالات فيما شكلت فرقا طبية محترفة مكونة من استشاري و56 طبيبا وممرضا وإداريا متخصصا لإدارة عمليات الرعاية الصحية وتأمين الاحتفالات طبيا .

وعممت الهيئة على أطباء الطوارئ كافة بضرورة التواصل مع المستشفى الميداني والعيادات الطبية المتنقلة، لتقديم المساعدة في أي وقت .

و قال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن مدينة دبي رسخت مكانتها الدولية لاسيما على خارطة السياحة وأصبحت هي أيقونة احتفالات رأس السنة عالميا والتي يتابعها ملايين الأفراد من مختلف بلدان العالم إضافة إلى ملايين المحيطين ببرج خليفة والمتابعين من الأماكن الأخرى داخل الدولة وهو ما يعكس الوجه الحضاري المشرق لدبي الذي تشكل بتوجيهات وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " .

و أكد معالي القطامي أن هيئة الصحة بدبي وبالتعاون المثمر مع جميع الجهات ذات العلاقة والأطراف المعنية تحرص على أداء دورها بكل مسؤولية في مثل هذه الاحتفالات والمناسبات السنوية التي تسخر لها جميع الإمكانيات الطبية التي تقوم عليها نخبة من كوادرها الطبية المتميزة المزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات والمستلزمات التي تمكنها من بسط أفضل سبل الرعاية الصحية في مناطق الاحتفالات وخاصة المنطقة المحيطة ببرج خليفة.

وقال معاليه إن خطة هيئة الصحة بدبي تتسع لحالات الإنتشار الطبي السريع ليس فقط في منطقة برج خليفة ومحيط البرج وإنما في جميع المسارات المؤدية إلى مناطق الاحتفالات كافة.