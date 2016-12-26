حاكم عجمان: الإمارات اختصرت في زمن قياسي عقوداً من التميّز

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير يعد خارطة لعمل الخير يسهم فيها الجميع أفراداً ومؤسسات عامة وخاصة، موضحاً سموه أنها دعوة لا تستثني أحدا، وعلى الجميع في إمارات الخير والإنسانية تلبية النداء ورد الجميل لدولتنا وقيادتنا بتفاعل غير مسبوق يجعل إماراتنا الغالية واحة للخير ورمزاً للعطاء.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان في تصريح له بهذه المناسبة: إن الله تعالى منّ على دولة الإمارات وعبر تاريخها بوافر النعم والخيرات والإنجازات واختصها بقيادة رشيدة عنوانها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيرا إلى أن الدولة اختصرت في زمن قياسي عقودا من التميز والنجاح على الصعد كافة، وخاصة المستوى الإنساني الذي يعد أساس النهج الذي استقته القيادة الحكيمة ووضع لبنته الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واتخاذ العمل الإنساني وأعمال الخير مبدأ.

مكرمات عديدة

وأضاف سموه أن هذا النهج ليس غريباً على صاحب السمو رئيس الدولة الذي له مبادرات ومكرمات عديدة محلية وإقليمية وعالمية، وذلك بدعم من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن سموهم جعلوا من الإمارات دولة تقرن الأقوال بالأفعال، وتحقق الإنجازات التي تصل حد الإعجاز لتكون الإمارات بحق منارة للخير والعطاء على مستوى العالم كله.

وأضاف صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أن الواقع في دولة الإمارات لا يحتاج إلى تأكيد أو برهان حتى نثبت أنها دولة حققت المستحيل وصنعت إنجازا يفخر به كل مواطن ويزهو بوطنه ويتشرف بقيادته التي أهلت مجتمعا قويا متماسكا تسوده المحبة والوئام والترابط وتشجعه على عمل الخير في مختلف الميادين.