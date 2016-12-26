نجلاء العور:فرصة لتضافر جهود قطاعات المجتمع

أوضحت معالي نجلاء العور، وزيرة تنمية المجتمع، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل اللجنة الوطنية لعام الخير، التي تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2017 «عام الخير»، ينبثق من اهتمام سموه وحرصه على الإسراع في تنفيذ ووضع إطار عمل شامل، يتعاون فيه القطاع الحكومي والخاص، وأن يكون للعمل التطوعي دور في تعزيز مسؤولية الأفراد في مجتمع الإمارات لهذا العام.

وأكدت عزمها، من خلال عضويتها في فريق اللجنة الوطنية لعام الخير، على أن يكون عام 2017 عاماً تفخر به دولة الإمارات في مبادراتها الخيرية التي ستتلاحم وتتضافر خلالها جهود فئات المجتمع والقطاعات كافة، لافتةً إلى أن ما ستحققه المبادرة في هذا العام لدى الأفراد في مجتمع دولة الإمارات من تغيير إيجابي ومستدام، يجعل العمل التطوعي في دولة الإمارات أسلوب حياة يخلق السعادة والإبداع، ومحفزاً ومؤثراً للأجيال القادمة لخدمة الوطن بلا حدود.