محاكم رأس الخيمة: المبادرة ميدان تنافس في العمل الخيري

أشاد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير.

وقال الخاطري في كلمة له بهذه المناسبة: إن مبادرة عام الخير تعتبر فريدة من نوعها تنضم إلى المبادرات الرامية إلى تنمية الإنسان وإعلاء شأنه وإعطائه حقه كاملاً من الرعاية والاهتمام،، وتقدم بذلك قيادة دولة الإمارات مثالاً يحتذى في الأمانة على شعبها ومن وفد إليها من أقطاب العالم باختلاف لغاتهم وأجناسهم وألوانهم، فضلاً عما يربط شعب الإمارات ارتباطا وثيقا بالخير وفعله وتشجيعه والثناء على أهله وتقديرهم، مشيرا إلى أن الإمارات وطن الخير، والخير مستمر بين قيادتها وشعبها وهذا يعتبر قاسما مشتركا بين الجميع في الدولة باعتباره بيتاً متوحداً.