نهيان بن زايد: الإمارات تواصل ريادتها في نهج الخير والسلام

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ريادتها في تبنّي نهج الخير والسلام والمحبة وإعلاء راية نصرة المحتاجين ومساعدة المتضررين حول العالم امتداداً للرسالة السامية والإرث الذي استلهمناه من نهج المؤسس وباني نهضة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عام الخير.

ترجمة

وقال سموه إن عام الخير يترجم النهج الذي دأبت عليه دولة الإمارات منذ تأسيسها على مد يد العون وتقديم المساعدة والخير والنماء لكافة الشعوب التي تتعرض للأزمات في مختلف القضايا.

وأوضح أن أيادي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، البيضاء امتدت لتعطي بكل سخاء في ساحات العمل الإنساني ولتصل بخيرها إلى جميع أنحاء المعمورة في مناصرة الضعفاء ومساعدة المحتاجين ودعم ومساندة المتضررين.

وأشاد سموه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودعمهما اللامحدود للمواقف والمبادرات الإنسانية.