سعيد المطروشي: أيدي الإمارات البيضاء تمتد بكل مكان

أكد المهندس سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان، أن الإمارات قد أرست قيم العطاء وعمل الخير، كأحد المبادئ الرئيسة التي انطلقت منها، فجعلت أياديها البيضاء ممدودة في كل مكان، فكانت لها البصمة القوية الحاضرة في كافة المجالات المحلية والإقليمية والدولية، حتى أصبحت من الدول التي يشار لها في ذلك المضمار، لافتاً إلى أن تشكيل لجنة وطنية لعام الخير، إذا دل، إنما يدل على مدى الدرجة التي وصلت إليها الإمارات في عمل الخير، ومد يد العون لكافة من يحتاجه من دول العالم، دون منة ولا انتظار لرد الجميل، وإنما معاني تأصلت في كافة أفراد الشعب الإماراتي المحب للخير.

وقال إن المجلس التنفيذي في عجمان على أهبة الاستعداد، لتفعيل المبادرات والإتيان بالابتكارات من أجل المساهمة الفاعلة في إنجاح عام الخير، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الجهات الحكومية والمحلية في الإمارة، ومع أصحاب المؤسسات حتى تتكامل الأدوار، ونرتقي بالعمل الخير، كل في مجال تخصصه، وحتى تكون الإمارات نموذجاً حياً، يضرب به المثل في تقديم الأعمال الخيرية.