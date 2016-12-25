الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام ، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف خاصة غرباً.
حركة الرياح .. شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 30/25 كم/ساعة بوجه عام .
حالة البحر.. متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.
أبوظبي 30 18 85 45.
دبي 31 20 75 40 .
الشارقة 31 17 80 35.
عجمان 31 19 75 35.
أم القيوين 31 17 75 35 .
رأس الخيمة 31 15 70 35 .
الفجيرة 27 20 75 35.
العين 32 17 70 25 .
ليوا 31 16 95 35 .
الرويس 29 19 95 50 .
السلع 29 19 95 50.
دلما 26 20 90 60 .
طنب الصغرى 25 19 85 60 .
طنب الكبرى 25 19 85 60 .
أبوموسى 26 20 80 55.