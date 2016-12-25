الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

اكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ان الخير لا يأتي الا من اهله ولا يعطى إلا لأهله وربعه ولمن يستحق وان المجتمع الاماراتي له باع طويلة، في تقديم العون والمساعدة لكل من يحتاجه اينما كان، مشيرة سموها إلى أن "عام الخير" مبادرة تحمل في ثناياها رؤية لبناء أجيال طموحة.