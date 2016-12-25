"طرق دبي" تطلق مرحلة جديدة من " لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك"

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات، مرحلة جديدة من مبادرة بعنوان: "لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك"، التي تمنح المتعاملين فرصة لاختيار أرقام خماسية للوحات مركباتهم، وذلك بناءً على تواريخ ومناسبات مهمة في حياتهم كأيام الميلاد، ويوم التعيين، وتاريخ الزواج، والتخرج، وغيرها.

وأوضح السيد سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن المرحلة الثانية من هذه المبادرة تأتي بعد الإقبال الملحوظ في المرحلة الأولى، التي اقتصرت على الفترة الممتدة لمواليد عام 1981 حتى 1998 عن الفئة (S)، وأن هذه المبادرة تظهر دور الهيئة الأساسي، في تقديم خدمات جديدة ومميزة للمتعاملين، تحقق لهم الرضى والسعادة، من خلال إشراكهم في اختيار أرقام تشكل لهم أهمية في حياتهم، على لوحات مركباتهم، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة تمثلت بإمكانية وضع التواريخ المهمة والشخصية للمتعاملين على لوحات مركباتهم الخاصة، بحيث تكون الأرقام خماسية فقط، وتشمل التاريخ والشهر والسنة، لافتاً إلى الفترة الخاصة بهذه المبادرة، وهي تمتد من مواليد عام 1967 حتى 2016.

وأضاف: سيجري صرف الأرقام على حسب توفرها في الهيئة، من الكود (T)، كما تبلغ القيمة الإجمالية للوحة (1620) درهما، ويتمكّن المتعامل من شراء اللوحة مباشرة، من خلال جميع مراكز إسعاد المتعاملين في دبي، ومزودي الخدمة، والشركاء الاستراتيجيين، والموقع الإلكتروني للهيئة: www.rta.ae، أو التطبيق الذكي: "السائقون والمركبات."

