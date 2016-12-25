عطاء وإبداع

هبة بن رضا.. ريادة سياحية وتطوعية

المصدر:
  • دبي ـ عماد عبد الحميد
التاريخ:

تعد هبة بن رضا أول رائدة إماراتية في مجال الإرشاد السياحي، ومن مؤسسي فريق نشامى الإمارات التطوعي، إذ ابتكرت ونظمت العديد من مبادراته، من أبرزها مبادرة «بأعينهم» والتي تطلق كل عام بالتزامن مع يوم العمال العالمي.

تخرجت هبة عيسى بن رضا من جامعة زايد في دبي عام 2010 وحصلت على شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية وعلوم الاتصال والإعلام بدرجة امتياز، ثم درست لمدة عامين الثقافة والفنون خلال برنامج الزمالة من تنظيم المجلس البريطاني وهيئة أبوظبي للثقافة والفنون، كما نالت شهادات أخرى في مجال الدراسات المصرفية وغيرها.

تعمل هبة حالياً في أحد البنوك الدولية الرائدة كمديرة إقليمية في قسم التحقيقات، ولديها خبرة كبيرة وإنجازات كثيرة في الأعمال التطوعية على الصعيدين والمحلي والدولي، بدأت مسيرتها في العمل التطوعي منذ سنوات، ولديها بصمة دولية تنقل من خلالها صورة مشرفة لدولتها الإمارات.

حيث تطوعت لبناء مدرسة في إحدى القرى النائية في كامبوديا مع حملة دبي للعطاء. كما وتطوعت هبة في إحدى دور الأيتام في نيبال، حيث تسلقت جبال الهيمالايا لدعمهم ورفع علم الإمارات، ومن ثم قضت وقتاً مع الأطفال لتعليمهم وابتكار برامج ترفيهية لهم.

تعد هبة من أوائل المرشدات السياحيات الإماراتيات المرخصات اللاتي يمارسن المهنة في مدينتها، فلدى هبة شغف وحب كبيران للتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم منذ الصغر، ومع خلفيتها في دراسات العلاقات الدولية، وعلوم الإعلام والاتصال، والعلوم الثقافية والسياحة، تكوّن لدى هبة تقدير كبير لتنوع الثقافات في العالم وبالأخص ثقافة دولتها. ومن هنا، زاد شغفها لمشاركة جمال تراث الإمارات مع العالم، حيث تعتبر نفسها سفيرة لدولتها.

ومن هنا أطلقت هبة اسمها في مجال السياحة تحت مسمى «كشتة مع هبة». تصطحب هبة زوارها في رحلة ممتعة لاكتشاف تراث وعادات وتقاليد دولتها الإمارات عن طريق التجول سيراً على الأقدام في أحياء وسكيك مدينة دبي القديمة، والتي تعد منشأ المدينة الحالية.

وأثناء الرحلة، تقص على زوارها قصص الأجداد لتأخذهم بها في رحلة مميزة عبر الزمن، وليس كأي مكان آخر، فكشتة مع هبة تمكّن الزائرين من التواصل المباشر مع مرشدة إماراتية والحصول على معلومات من أهل الدولة، كما تقدم هبة جولات تثقيفية خاصة للمؤسسات والشركات الخاصة والحكومية.

تقول هبة: نظراً للمكانة المرموقة التي تحتلها دبي كوجهة سياحية عالمية وما تستقطبه من عدد كبير من السياح بمختلف الجنسيات، ونظراً لمحدودية عدد المرشدين السياحيين الإماراتيين في إمارة دبي، قامت هبة بن رضا، بعرض جولات سير سياحية حول مناطق دبي القديمة بهدف نشر الثقافة حول عادات وتقاليد الإمارات بطرق مبتكرة. تنظم هبة مسابقة البحث عن الكنز، المندوس، في الإمارات والتي تعد اللعبة الأمثل لموظفي الشركات أو المؤسسات أو في المهرجانات وغيرها، ويتم تصميم المسابقة بحسب الطلب لتتوافق مع رغبة الجهة المعنية.

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