عبدالرحمن رفيع: الخير والعطاء ارتبطا باسم الإمارات منذ التأسيس

أكد اللواء عبد الرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل 2017 عام الخير ليس غريباً على قيادة عرفت بأياديها البيضاء في جميع الأوقات، فالخير والعطاء ارتبط باسم دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن الإمارات تقدمت على كل دول العالم في المساعدات الإنسانية لكل الجنسيات وفي أنحاء العالم دون النظر لجنسية أو دين.

وأضاف اللواء رفيع أن شرطة دبي أرست قواعد العمل الخيري في كل القطاعات على المستوى الشخصي والمؤسسي منذ تأسيسها، وانه استمراراً لهذا النهج ستعمل كل الإدارات خلال العام المقبل إلى توجيه الموظفين بابتكار مبادرات جديدة تصب في ترسيخ أن العام المقبل عام الخير ليستفيد منه كل محتاج ويساهم في إسعاد الآخرين في الإمارات وخارجها.

وأشار رفيع إلى أن الشعب الإماراتي بكل أعماره تربى وترسخ لديه أهمية العمل الخيري، وإن كان الأمر لا يخرج للعلن في أغلب الحالات إلا أن السمات الأساسية لكل أبناء الإمارات أنهم أبناء زايد الخير والعطاء، وأن المقيمين والزائرين للدولة يلمسون هذه النقاط من خلال عدد كبير من الجمعيات الخيرية في الإمارات ومساعدتها ملايين الناس.