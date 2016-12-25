خليفة يعلن 2017 «عام الخير»

رئيس الدولة:

ــ عندما يفاخر الناس بإنجازات نفاخر بأننا أبناء زايد الخير

ــ المواطنة الحقيقية عطاء يصل حد إفناء الذات في سبيل الوطن

ــ خدمة الوطن مسؤولية مشتركة والإمارات كانت وستبقى فريق عمل واحداً

نائب رئيس الدولة:

ــ خليفة ومحمد بن زايد دفعا الدولة للمركز الأول في العطاء هما فارسا الميدان وقدوة الأجيال

ـ 2017 عام الشراكة مع القطاع الخاص ليقدم شيئاً استثنائياً للمجتمع

ــ الهدف ترسيخ العطاء بلا مقابل كما أعطتنا الإمارات دون مقابل

محمد بن زايد:

ــ تجسيد رفيع لإرث إنساني نابض بالعطاء والإنسانية أسسه زايد الأب وكرسه خليفة القائد

ــ واثقون بتحقيق الأهداف بجهود محمد بن راشد في تعزيز روح الابتكار والإبداع

ــ قلوبنا في الإمارات تتآلف لإسعاد الإنسانية ومطلوب من كل فرد ومؤسسة فكرة أو مبادرة