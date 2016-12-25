سلطان الجابر: المبادرة تعكس الروح الأصيلة لمجتمع الإمارات

ثمّن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن يكون عام 2017 «عام الخير»، مؤكداً أن هذه المبادرة الاستراتيجية تعكس الروح الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات المتمسك دوماً بنهج «زايد الخير».

وتقدم معاليه في تصريح له بالشكر للقيادة الرشيدة على إطلاق هذه المبادرة التي تسهم في تشجيع أفراد المجتمع كافة على التعاون والعمل لما فيه خير الوطن وخاصة أن المبادرة حددت محاور واضحة من خلال التركيز على تفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وترسيخ روح وبرامج التطوع للاستفادة من الكفاءات في مختلف المجالات وإنشاء الأجيال الجديدة على مفهوم خدمة الوطن التي تشكل إحدى أهم سمات الشخصية الإماراتية.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «أنا على ثقة بأن الإعلام سيقوم بدور مهم في دعم مبادرة عام الخير ونشر الوعي بأهدافها وتحفيز وتشجيع أفراد المجتمع كافة على المساهمة بتقديم مبادراتهم وجهودهم من خلال التواصل مع الجمهور واستحداث برامج لتكون منبراً لطرح الأفكار بشأن هذه المبادرة»، موضحاً أن مفهوم العطاء نهج أصيل يجسد الشخصية الإماراتية التي نشأت على قيم زايد الخير وأن نهج العطاء هو أفضل استثمار في ترسيخ المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات في المجتمع الدولي.