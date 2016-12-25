العوبد: المسؤولية المجتمعية وليدة متطلبات التنمية

رحبت سحر أحمد العوبد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوع بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية وليدة لمتطلبات التنمية المستدامة والشراكة في التنمية الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص، لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بهدف إيجاد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية مستدامة مستقاة من الاحتياجات والأولويات الوطنية، ونحن في دولة الإمارات ترعرعنا على الخير والعطاء.

بارقة أمل

وأوضحت العوبد أن إعلان عام 2017 عام الخير هو بارقة أمل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم مفهوم المسؤولية المجتمعية بشكلها الصحيح، فهي التزام وليست مفهوماً فقط.