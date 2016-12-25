شما المزروعي:«الخير» خير بداية لعام 2017

ثمّنت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 «عاماً للخير»، مؤكدة معاليها أن هذا يأتي امتداداً للنهج الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

وأكدت معاليها - في تصريح لها أمس - أن «الخير» خير بداية لعام 2017، وقالت إن وطناً تأسس بالخير، وعاش على الخير، ويقوده قادة الخير، هم فيه قدوة لشباب الخير.

رواد العطاء

وأضافت معاليها: إن شباب الإمارات رواد في العطاء ونشر الخير وخدمة الوطن في كل الميادين، والعام عامنا، عام عيال زايد الخير لنؤكد من خلاله أن بذور الخير التي زرعتها قيادتنا الرشيدة في مجتمعنا أنبتت أجيالاً من شباب الخير والعطاء، تزينهم القيم والأخلاق الحميدة ومبادئ مساعدة المحتاج في وطن هو للخير عنوان، وللتسامح منشأ، وللباحث عن السكينة مكان.

ودعت معاليها - في ختام تصريحها - الشباب إلى التفاعل مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدة معاليها أن إمارات الخير ستبقى عنواناً بارزاً للخير في الميادين كلها بجهود قيادتنا الرشيدة وهمة أبناء الوطن المخلصين لمبادئ الرعيل الأول للاتحاد.