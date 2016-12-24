محمد بن زايد: عام الخير تجسيد لإرث إنساني أسسه زايد وكرَّسه خليفة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن عام 2017 سيكون شعاره "عام الخير " تجسيد رفيع لإرث إنساني نابض بالعطاء والإنسانية أسسه زايد الأب وكرسه خليفة القائد.

وقال سموه إن عام الخير مبادرة تحمل في ثناياها رؤية لبناء أجيال طموحة ومعتزة بهويتها قوامها المسؤولية والعطاء المتجذر في ابناء الوطن، مؤكدا أن الإمارات بقيادة خليفة ماضية بخطى واثقة نحو تعزيز موقعها الريادي ليس اقتصادياً فحسب بل انسانياً كما هو دأبها ونهجها لتمكين الانسان.

وأضاف " نحن على ثقة ان المحاور التي تقوم عليها مبادرة عام الخير ستحقق أهدافها بفضل جهود محمد بن راشد في تعزيز روح الابتكار والابداع في العمل الحكومي.في الامارات تتضافر جهودنا في أوجه البذل والعطاء والعمل وتتآلف فيها قلوبنا نحو هدف واحد وهو بذرُ الخيرِ لإسعاد الانسانية جمعاء.

وقال سموه" نتخذ من شعار عام الخير منهجية عمل مستمرة لترسيخ قيم التطوع والمسؤولية المجتمعية تعزيزاً لأطر تماسك وتكافل المجتمع ونستلهم من هذه المبادرة خارطة طريق تتسم مسيرتها بعطاء متجدد لدولة تأسست على مبادئ الخير واعلاء شأن الانسان وارساء قيم التعاون والتسامح.الانجازات الكبيرة التي تحققت لم تكن لتتحقق لولا استشراف قياداتها من المؤسسين للمستقبل مقروناً بحب الخير وارتباط سياساتها بالمبادئ الإنسانية".

وكشف سموه " نتطلع من خلال هذه المبادرة أن تكون نقطة انطلاق جديدة نعمل فيها ككتلة واحدة وتقديم الإضافة كل في مجاله وتخصصه لمستقبل أكثر اشراقاً ومطلوب من كل فرد فينا ومن كل مؤسسة أن تسهم بفكرة أو مبادرة أو عمل تضفي جميعها مساحة كبيرة للخير وتزيد من تعاضد أفراد المجتمع وتقدمه".

وأوضح "إن المجتمعات القوية التي تسود وتعزز من حضورها عالميا تلك التي تنطلق في فكرها ونهجها من مبادئ انسانية غايتها حب الخير للبشرية جمعاء".