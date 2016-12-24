ضاحي خلفان يحاضر عن تاريخ الجريمة ونظرياتها وتطورها

بدأت أول من أمس سلسلة المحاضرات التي يلقيها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، لمنتسبي برنامج ماجستير علوم الشرطة في البحث الجنائي لطلبة أكاديمية شرطة دبي، وكانت محاضرة معاليه أمس حول «تاريخ الجريمة وكيف بدأت»، تناول فيها تطور الجريمة وأسبابها، وتفسير المدارس العلمية للمجرم والجريمة.

واستعرض معاليه بعض مدارس نظريات التفسير العلمي للمجرم، والتي تشمل، المدارس البيولوجية، والنفسية، والعضوية، والاجتماعية، والتكاملية، والمدرسة الإسلامية التي تفسر سلوك النفس الإنسانية في الجريمة وتطورها، وكيف بدأت بأول جريمة في البشرية.

ويهدف البرنامج إلى صقل وتأهيل الضباط بإكسابهم الخبرة العلمية والعملية والتجارب الميدانية في مجال البحث الجنائي من خلال نقل الرصيد المتراكم من الخبرات العملية والمعرفة إلى الأجيال الملتحقة في هذا المجال، مع التركيز على عرض إجراءات ومراحل القضايا الجنائية المحلية والعالمية.