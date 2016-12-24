مركز الأرصاد يجدد تحذيراته من تشكّل الضباب وتدنّي الرؤية

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تحذيراته أمس من نشاط الرياح التي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج في الخليج العربي وبحر عمان، كما تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني الرؤية الأفقية على اليابسة.

ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح معتدلة تنشط أحياناً بعد الظهر فوق البحر، فيما تتزايد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع توفر الفرصة لتشكل الضباب، والضباب الخفيف على مناطق متفرقة.

وتشكل الضباب أمس على مناطق واسعة شمل معظم المناطق الداخلية وبعض المناطق الساحلية والطرق الخارجية وفي مطار آل مكتوم وليوا وسويحان وشارع الإمارات باتجاه دبي وضباب خفيف على مطار أبوظبي.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز أقل درجة حرارة بواقع 11 درجة في منطقة دمثة القريبة من العين عند الساعة الرابعة والنصف صباحاً، فيما سجلت أعلى درجة حرارة في سويحان بواقع 31 درجة مئوية.