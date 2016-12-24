طحنون بن محمد يواسي أسرة سعيد العميمي في العين

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سعيد بن حمد بن حارب العميمي وذلك في مجلس العزاء في منطقة المسعودي بمدينة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً المولى - عز وجل - أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أفراح

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد حفل أقامه محمد الشامسي بمناسبة زفاف نجله حمدان إلى كريمة المرحوم هادف الشامسي.وحضر سموه حفلاً أقامه عتيق بن عرار لزفاف نجليه محمد وأحمد إلى كريمتي حمد الخييلي وراشد الشامسي.