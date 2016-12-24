تحقيق أمنيات 18 طفلاً في ختام مخيم العافية الثالث برأس الخيمة

أعلنت مؤسسة تحقيق أمنية عن تحقيق أمنيات 18 طفلاً مواطناً ومقيماً في الدولة من الذين شاركوا في مخيم العافية الثالث للأطفال المصابين بالأمراض المزمنة في رأس الخيمة خلال الحفل الذي أقامته في سبا ومنتجع المرجان في رأس الخيمة أول من أمس.

وأشاد المشاركون في فاعليات المخيم الذي ضم 68 طفلاً مصاباً بمختلف الأمراض السرطانية والسكر والصرع بالمبادرة السنوية الاجتماعية الرائدة لمؤسسة تحقيق أمنية في أبوظبي برعاية قرينة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان المستشار الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان الرئيسة الفخرية للمؤسسة في تحقيق أمنيات الأطفال على مستوى الدولة وامتداد نشاطها لعدد من الأقطار العربية وإسهامها الكبير في رسم البهجة والسعادة في نفوس الأطفال المرضى وأسرهم ما يعزز التلاحم الأسري والمجتمعي.

وأكد هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة في الكلمة التي وجهها للحفل الذي أقيم برعاية الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الشخصي لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن مؤسسة «تحقيق أمنية» في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها بتوجيهات الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان حققت أكثر من 2200 أمنية لأطفال يعانون أمراضاً مختلفة تهدد حياتهم، مشيرا إلى مواصلة المؤسسة رسالتها الإنسانية بالتعاون مع عدد كبير من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي ساهمت في دعم أهدافها النبيلة.

جائزة وقال الزبيدي إن المؤسسة حصلت على جائزة مؤسسة تحقيق أمنية العالمية لتحقيقها أعلى نسبة نمو في الأمنيات على مستوى فروع العالم، وتم تكريم الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان بجائزة تقديرية في المؤتمر العالمي الأخير لمنظمة تحقيق أمنية العالمية في الهند.. كما كرمها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة الخليج لدورها الإنساني في تحقيق أمنيات مئات الأطفال الذين يعانون أمراضاً تهدد حياتهم.

مذكرة تفاهم

من جهة أخرى وقعت مؤسسة تحقيق أمنية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي مذكرة تفاهم وتعاون، كما وقعت المؤسسة مع مركز الحسين بن طلال للسرطان بالأردن اتفاقية لتعزيز التعاون والشراكة بينهما في مجال تحقيق أمنيات الأطفال المرضى في الأردن، وذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه بين الجانبين لاختيار الحالات المستعصية مبدئياً وإجراء الترتيبات والاستعدادات اللازمة لتحقيقها على أرض الواقع.

وأثمرت هذه الشراكة أولى مبادراتها بعدما حققت المؤسسة بالتعاون مع مركز الحسين بن طلال للسرطان أمنيات أطفال تراوحت أعمارهم بين 6 و18 سنة ويعانون من اللوكيميا اللمفاوية الحادة وسرطان العظام وأورام خبيثة في الكلى.