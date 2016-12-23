ضاحي خلفان يتسلّم درع وشهادة تقدير شرطة دبي من جمعية القلب الأميركية

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، درع وشهادة التقدير اللتين حصلت عليهما القيادة العامة لشرطة دبي، من جمعية القلب الأميركية، تقديراً لدورها الفاعل في إسعاد المجتمع وخدمته من خلال تأهيل أفراد دورياتها للتعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ وتزويد الدوريات بأجهزة متطورة في إنعاش القلب، والإسعافات الأولية، حيث إن دورية الشرطة غالباً ما تصل لموقع الحادث قبل سيارات الإسعاف والدفاع المدني، ما يمكن أفراد الشرطة من التدخل السريع لتقديم الإسعافات الأولية بدلاً من الانتظار والمراقبة، وأشاد معاليه بهذا التكريم، معتبرا أنه من الإنجازات التي تضاف إلى سجل شرطة دبي المشرف.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمكتبه، اللواء أحمد حمدان بن دلموك، مدير الإدارة العامة للتدريب، حيث سلمه الدرع والشهادة بحضور، اللواء محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعميد أحمد عتيق المقعودي مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي والعميد الدكتور علي سنجل مدير مــركز شرطة دبي الصحي، ونائبــه للشؤون الفنية والطبية الدكتور مصطفى الشعراوي.

خدمات راقية

من جانبه، قال اللواء أحمد بن دلموك إن شرطة دبي حريصة على تقديم خدمات راقية لإسعاد المتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي كمؤسسة خدمية ومجتمعية بالدرجة الأولى، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين.

وأضاف إن مبادرة تزويد الدوريات بجهاز إنعاش قلبي رئوي تضاف إلى الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لأفراد المجتمع، خصوصاً أن الدورية تصل قبل سيارة الإسعاف أو الدفاع المدني إلى مكان الحادث أو للشخص المصاب، فلذلك ارتأت شرطة دبي إضافة جهاز الإنعاش إلى الدوريات وتدريب جميع سائقي الدوريات على الإسعافات الأولية وكيفية استخدام الأجهزة.

وقال بن دلموك إنه انطلاقا من حرص القيادة الإنساني، وأهمية حياة الفرد في المجتمع، فإنها تستثمر وصول الدوريات في الكثير من الأحيان إلى مكان الحادث قبل غيرها، ولذلك قررت تزويدها بجهاز إنعاش القلب الرئوي، وتدريب عناصرها على الإسعافات الأولية، وكيفية استخدام تلك الأجهزة بحيث يمكن لمسؤول الدورية إسعاف الشخص المصاب إلى أن تصل إليه سيارة الإسعاف.