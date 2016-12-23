60 % انخفاض قطوعات الكهرباء صيفاً في الشارقة

أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الصيف الماضي شهد انخفاضاً ملحوظاً في انقطاع التيار الكهربائي عن مختلف مناطق الشارقة، بنسبة وصلت إلى 60 في المئة، وذلك بسبب برامج كفاءة الطاقة التي نفذتها الهيئة، والصيانة الدورية والوقائية لتقوية الشبكات الكهربائية، ومحطات التوزيع الجديدة التي دخلت الخدمة مؤخراً، ومنها محطتا الخان ومويلح لتوزيع الكهرباء جهد 132 كيلوواط، بالإضافة إلى تدشين وتطوير عدد من محطات جهد 33 كيلوواط.

كما كان لأعمال الصيانة الدورية دور كبير في الحد من القطوعات، التي كانت بعدد 160 محطة توزيع للكهرباء جهد 33 في مختلف أنحاء إمارة الشارقة، إضافة إلى البرنامج المكثف للصيانة الوقائية، لتمديدات شبكة الكهرباء والمحولات في مختلف مناطق إمارة الشارقة، تضمنت مناطق النهدة والخالدية والممزر والغبيبة والشهباء وسمنان والمجاز والناصرية والمناطق الصناعية، حيث شملت الصيانة 2825 محــــطة توزيع 6.6 كيلوفولت، ومحــــول كهربائي في المناطق المختلفة.

وأكد الليم، أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتطوير شبكات الكهرباء في جميع مناطق الإمارة، وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكة، لضمان تقديم خدمات بمستوى عالمي، وتحقيق تطلعات سكان إمارة الشارقة، وتوفير سبل الحياة الكريمة والعيشة الرغدة لجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضح أن الهيئة تضع ضمن خطتها الطموحة، تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء والغاز الطبيعي، حسب استراتيجيتها ورؤيتها لمواكبة التطور العمراني الناتج عن النمو السكاني المتزايد في إمارة الشارقة، وكذلك التطور الذي صاحب النهضة الاقتصادية والاستثمارية، وأخذت على عاتقها مسؤولية تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية بإمارة الشارقة في مجالات الكهرباء والماء الغاز الطبيعي.