اعتماد خطة تأمين فعاليات الاحتفال برأس السنة في دبي

ترأس العميد عبدالله خليفة المري، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع النهائي للجنة تأمين فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية 2017، بحضور أعضائها من جميع الدوائر والمؤسسات والإدارات ذات الاختصاص، حيث تم اعتماد الخطة النهائية التي شملت توجيهات للجمهور عن الوصول للفعالية وأماكن المواصلات وغيرها من الخدمات.

وأعلن العميد المري، استعداد اللجنة لتأمين الاحتفال برأس السنة الميلادية 2017 الذي بات يشغل حيزاً عالمياً في كل وسائل الإعلام حيث أصبحت تسلط الضوء على برج خليفة، مكان الحدث الرئيسي، وتنقل الاحتفالات في مقدمة أخبارها أسوة بباقي العواصم العالمية المشهورة.

اعتماد الخطة

وقال: إن اللجنة انهت استعداداتها كافة، حيث تم اعتماد الخطة النهائية المقدمة من أعضاء اللجنة التي شملت توجيهات للجمهور عن كيفية الوصول للفعالية، وتحديد أماكن المواصلات، والطرق المؤدية للوصول لمكان الفعالية، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة للعائلات والعزاب والخيم المساندة لتقديم الخدمات للجمهور مثل الإسعاف وغيرها من الخدمات الأخرى، وكيفية التواصل مع اللجنة من خلال الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي للقيادة العامة لشرطة دبي والمكتب الإعلامي لحكومة دبي وموقع شركة «إعمار» العقارية.

من جانبه، قدم أحمد عبد الباقي، مدير الأمن والتشريفات بمنطقة دبي داون تاون، شرحاً وافياً ومفصلاً عن أهم الأحداث والفعاليات المصاحبة ومسارات وطرق الوصول لموقع الفعالية.