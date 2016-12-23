«فيري فت 2» تقنية جديدة بمستشفى دبي لفحص سماعات الأذن

أدخل مستشفى دبي أول جهاز من نوعه على مستوى الدولة لفحص أداء سماعات الأذن الطبية والكشف عن مدى فائدتها الفعلية للمريض.

وأكد الدكتور محمد فوزي استشاري أمراض الأذن والسمع والتوازن بمستشفى دبي أهمية هذا الجهاز الذي يطلق عليه اسم «فيري فت 2» ودوره الفاعل في الحصول على نتائج فورية حول مدى استفادة المريض من السماعة الطبية، ومدى مناسبتها للمريض، أو حاجة إلى إعادة برمجتها لتحقيق الفائدة القصوى منها.

وأشار الدكتور فوزي إلى أهمية هذا الجهاز في مساعدة الأطفال على سماع الأصوات وتكوين الكلام والنطق، خاصة وأن كثيراً من الأطفال يرفضون استخدام سماعات الأذن لعدم استفادتهم منها في سماع أو تمييز الأصوات وتكوين الكلام أو الرد على الأسئلة الموجهة للطفل، وبالتالي بات بإمكان أي مريض القيام بفحص السماعة الطبية الخاصة به ومعرفة مدى استفادته منها وخاصة فئة الأطفال.