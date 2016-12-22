الداخلية تطلق حملة "سعادتهم في سلامتك"

تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية من خلال المسرعات الحكومية الأولى من نوعها على المستوى العالمي، أطلقت وزارة الداخلية حملة "سعادتهم في سلامتك" في إطار قيادتها فريق تحدي خفض وفيات الحوادث على 5 طرق رئيسية في دولة الإمارات.

وتضطلع وزارة الداخلية بتحدّي "التقليل من معدلات وفيات الحوادث على خمسة شوارع رئيسية، تعد من أخطر الطرق في الدولة، وقد اتخذت في هذا الإطار عدداً من القرارات، وشكلت فريق عمل المسرعات الذي يضم ممثلين من الشركاء الاستراتيجيين، ومن إدارات المرور والدوريات في القيادات العامة للشرطة بالدولة، وبدأ العمل على الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتحقيق هذا الهدف.

وقال المقدم سهيل صياح المزروعي رئيس فريق المسرعات بوزارة الداخلية إن فريق عمل المسرعات سيعمل على التحدي المتمثل في خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية على أخطر الطرق في الدولة.

وأشار إلى أن جهود الوزارة في مجال خفض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان أثمرت عددا من النتائج في الأعوام الماضية فقد انخفض عدد الوفيات ليصل عام 2015 الى 5.9 وفاة لكل 100 ألف من السكان، ونسعى للوصول الى ما لا يزيد على 3 وفيات لكل 100 ألف بحلول عام 2021. ولتحقيق النتائج المرجوة من هذا التحدي.

وأوضح المزروعي أن الفريق قام بتحديد خمسة من أخطر الطرق على مستوى الدولة وهي (شارع أبوظبي السلع- شارع أبوظبي العين- شارع الشيخ زايد بدبي، شارع مليحة في الشارقة- شارع محمد بن زايد في أم القيوين).

وذكر أن الفريق قام بوضع خطط العمل التفصيلية بهدف خفض نسبة الوفيات بمقدار 21% خلال فترة التحدي مقارنة بالفترة نفسها مِن السنة الماضية، لافتاً إلى أن الفريق راعى عند وضع خطط العمل التفصيلية المحاور الاستراتيجية الأربعة للسلامة المرورية وهي الضبط المروري والهندسة المرورية والتوعية المرورية وخدمات الإسعاف.

رفع مستوى الوعي

وأطلقت الوزارة الحملة التوعوية "سعادتهم في سلامتك" عبر كافة وسائل الإعلام، فيما تقوم إدارة الإعلام الأمني بالوزارة بالتنسيق مع القيادات العامة الشرطية المشاركة في الحملة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الخميس 22 ديسمبر.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام من خلال إطلاق الرسائل التوعوية عبر المواقع الإلكترونية والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والقيادات العامة للشرطة بالدولة، كما تم إطلاق وسم خاص بالحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو #سعادتهم_في_سلامتك، لمزيد من التفاعل الجماهيري، ولتعزيز مشاركة أفراد المجتمع بآرائهم واقتراحاتهم.

وتركز الحملة على التوعية بأسباب الحوادث القاتلة وطرق تجنبها، ومن بينها الانحراف المفاجئ، والسرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية، وعدم الالتزام بخط السير، والإهمال وعدم الانتباه وعدم تقدير مستخدمي الطرق.

المسرعات الحكومية ... آلية عمل تحاكي المستقبل

تعد المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي، ويتركز عملها في القطاعات والمجالات الرئيسية، وتعمل على رفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات عمل مخصصة ومبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية، لتقديم برامج مكثفة في مدد قصيرة.

وتقدم المسرعات الحكومية خدمات لدعم مختلف الجهات الحكومية المشاركة هدفها الأساسي تسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في أربعة مجالات أساسية وهي المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج والمبادرات، والخدمات الحكومية من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات في الدولة لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف، بالاستفادة من التجارب والابتكارات العالمية، وتحقيق الريادة والتميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ مشاريع وتجارب بأساليب عمل ريادية ومبتكرة تفضي إلى تحقيق نتائج سريعة وضمان استدامتها.