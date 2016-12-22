الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

تم اختيار مبنى «مكتب المستقبل»؛ المقر المؤقَّت لمؤسسة دبي للمستقبل، وهو أول مبنى مُشيَّد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم ومُعد للاستخدام العملي، ضمن أجمل عشرة مبانٍ في العالم خلال العام 2016 وذلك من قِبَل مجلة «نيو أتلاس».