سيف بن زايد يطلق اللعبة الإلكترونية «سباق الإمارات»

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمس بمقر الوزارة، اللعبة الإلكترونية التوعوية «سباق الإمارات (UAE RACING)، عبر منصتي «Apple store أبل ستور» و«Google play غوغل بلاي»، والتي طورتها كوادر وطنية إماراتية بمركز التكنولوجيا الافتراضية بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع عدد من الجهات التربوية المعنية بالنشء، والخبراء والمختصين في هذا المجال، وذلك ضمن مبادرة أقدر للألعاب الذكية التي ينفذها برنامج خليفة لتمكين الطلاب.

إلى ذلك شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار تفعيل الوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية، بما يتفق مع المعايير الدولية، وتعزيز التعاون والشراكة، ضمن توحيد الرؤى والتوجهات، بما يخدم أولويات الدولة، لتحصين المجتمع من التحديات التي تواجه أجيال الشباب.

ووقع المذكرة من طرف «البرنامج»، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، ومن طرف «مكتب الأمم المتحدة»، القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي ومدير مكتب الأمم المتحدة.

أهداف اللعبة

واستمع سموه لشرح حول أهداف اللعبة ومضامينها التربوية والأخلاقية، من محمد بن سليّم رئيس نادي الإمارات للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، والعقيد الدكتور إبراهيم الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب.

وقال اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، إن البرنامج يهدف للوصول إلى شريحة كبيرة من الشباب والطلاب، عن طريق الألعاب الإلكترونية، بما يعزز من تثقيفهم وتوعيتهم بالمضامين التربوية الجيدة.

وأشاد القاضي الدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي ومدير مكتب الأمم المتحدة، المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بجهود دولة الإمارات الرائدة عالمياً في الاهتمام بالنشء تربوياً واجتماعياً.

كما أشاد محمد بن سليّم رئيس نادي الإمارات للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، بدعم سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لهذه المبادرة الطيبة التي تؤكد على مدى اهتمام سموه بتوعية النشء.

جهود

وأوضح العميد غيث حسن الزعابي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية، أن إطلاق لعبة سباق الإمارات، يأتي تتويجاً للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية، لإعداد الوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية التي شاركنا فيها، والتي تضمنت أربع محاور رئيسة حول المهارات الشخصية والوعي الوطني والصحة والسلامة العامة والتوعية الأمنية، كما تحقق العديد من الجوانب الإيجابية، التي كنا نستهدفها في تعزيز ثقافة مرورية متميزة لدى النشء، من خلال وسائل وأدوات غير تقليدية، وتعزيز معرفة القوانين المرورية، وثقافة السلامة المرورية، من خلال التعرف إلى أنواع الإشارات المرورية ومعانيها.

وقال العميد مهندس حسين أحمد الحارثي نائب رئيس المجلس المروري الاتحادي، رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، إن مثل هذه الألعاب، هامة في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الحد من الحوادث، عبر تعزيز مهارات الاستخدام الصحيح للمهارات التنافسية.

دروس توعية

أوضح العقيد الدكتور إبراهيم الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، أن الأهداف التي نسعى إليها من خلال برنامج خليفة لتمكين الطلاب هي إعداد جيل واعٍ يحسن إدارة نفسه وعلاقته مع الآخرين، وكذلك إرسال رسائل ومفاهيم ودروس توعوية مختلفة إلى جميع قطاعات المجتمع في أي مكان، وبكل السبل الإلكترونية المتاحة، وتعزيز الهوية الوطنية، واستحداث وتطوير مجموعة من الألعاب الذكية التفاعلية المرتكزة على الثقافة المجتمعية والتاريخية للدولة.