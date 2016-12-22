«مؤسسة دبي للمستقبل» ضمن أجمل 10 مبانٍ عالمياً

تم اختيار مبنى «مكتب المستقبل»؛ المقر المؤقَّت لمؤسسة دبي للمستقبل، وهو أول مبنى مُشيَّد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم ومُعد للاستخدام العملي، ضمن أجمل عشرة مبانٍ في العالم خلال العام 2016 وذلك من قِبَل مجلة «نيو أتلاس».

وأشارت المجلة إلى أن المكتب المُبتكر، والذي يُشكّل ثورة في عالم التشييد والبناء بتوظيف تقنية حديثة للغاية في هذا المجال وهي تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، يقع في إمارة دبي ضمن حرم «أبراج الإمارات» الشاهقة الارتفاع وعلى مقربة من أعلى بناء في العالم وهو «برج خليفة»، مشيرة إلى تحقيق دبي السبق في هذا المجال كونها الأولى عالمياً التي تقوم بتشييد بناء مُعَد للاستخدام العملي عبر تقنية البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأوردت المجلة تفاصيل عديدة حول المبنى المُقام على مساحة تبلغ حوالي 250 متراً مربعاً، واستغرق بناؤه حوالي 17 يوماً باستخدام طابعة بارتفاع 20 قدماً وطول 120 قدماً وعرض 40 قدماً، واستُخدمت ذراع آلية «روبوت» لتنفيذ عمليات الطباعة.

وقد تطلب تشييد المبنى باستخدام الطباعة عاملاً واحداً لمراقبة سير عمل الطابعة إضافة إلى فريق عمل مكون من سبعة أشخاص لتركيب مكونات المبنى الذي يعتبر الأول من نوعه حتى الآن. ويتميز المكتب بتصميمه المبتكر الملائم لبيئة العمل المستقبلية، مع ابتعاده عن الأشكال التقليدية لمقار الأعمال؛ إذ يوفر تصميمه فرصة أكبر للتحفيز على الابتكار والتواصل بين فرق العمل، ويضمن مزيداً من التفاعل بين موظفي المؤسسة.