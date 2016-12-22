طارش المنصوري: دفعة قوية باتجاه غايات 2021

قال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي إن قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي المحلي للعام المالي 2017، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمثل دفعة قوية باتجاه ترجمة غايات «خطة دبي 2021» في بناء مدينة تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، استناداً إلى نموذج مبتكر مدفوع بالابتكار والإنتاجية.

وأضاف: لعلّ الموازنة الجديدة، البالغة 47.3 مليار درهم، خير دليل على حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة الاستثمار الأمثل في البنية التحتية والعنصر البشري، لا سيّما وأنها تستهدف بالدرجة الأولى زيادة الإنفاق على مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية وتوفير 3500 فرصة عمل، ما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من النماء والازدهار والنهضة وصولاً بدبي إلى مصاف أفضل الأمم المتقدمة في العالم، وفي ظل تخصيص ميزانية كبيرة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات العامة، فإنّ دبي ماضية بلا شك بخطى ثابتة نحو صنع مستقبل آمن يحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع.

وتابع المنصوري: تتكامل ملامح الموازنة العامة لتضع أساساً متيناً لتعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية لإمارة دبي، بالاعتماد على الابتكار والمعرفة والتحول الذكي. ونلتزم في «محاكم دبي» بتقديم المزيد من المساهمات الفاعلة في دفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة.