حميد القطامي:خطة تطوير في «صحة دبي»

أكد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن إجمالي النفقات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، يشير بوضوح إلى الإمكانيات الهائلة التي تملكها دبي، للحفاظ على تفوقها وريادتها وقدراتها التنافسية.

وذكر معاليه أن تحديد المخصصات المالية لكل قطاع على حدة، بهذه الكيفية شديدة التوازن يظهر مدى اتباع إمارة دبي لأدوات وأساليب هي الأفضل عالمياً في مجال الاستثمار الأمثل للموارد، وإعداد الموازنات والمشروعات المتصلة بها.

وأضاف معاليه بأن هيئة الصحة وتماشيا مع تطلعات وتوجهات حكومة دبي رصدت مجموعة من المشروعات الطموحة تشمل تحديثا شاملا لمكاتب مجمع الخدمات المركزي، إلى جانب إنشاء مركز اللياقة الصحية - أبراج بحيرات جميرا، وإنشاء مركز أم سقيم الصحي - عيادة الشاطئ، ومركز أبو هيل الصحي، وكذلك مركز القصيص الصحي.

وأضاف من المشاريع التي تعكف الهيئة على إنشائها مركز الرعاية الطبية طويلة المدى لكبار السن، في وقت تعمل الهيئة بخطى سريعة لإنجاز أعمال التوسعات في مركز ملتقى الأسرة في الممزر المخصص لرعاية المسنين، واعتماد جملة من التوسعات واستحداث مرافق جديدة، شملت تأسيس جناح ملكي للرعاية الصحية المتكاملة في مستشفى راشد، إضافة لتوسعات وتعديلات شاملة في مستشفى دبي، وتزويد أربعة أقسام حيوية في مستشفى دبي، وهي أقسام (القلب، والأشعة، والولادة، والأطفال الخدج)، بأفضل التقنيات والتجهيزات.

وإلى جانب أعمال التوسعات والتطويرات التي تم تنفيذها في (مستشفى لطيفة)، أخيراً، رصدت هيئة الصحة بدبي حزمة من أعمال البنية التحتية والتأسيسية، شملت: توسعة وتطوير جناح النساء والولادة،، إلى جانب تحديث قسم الطوارئ والتصوير بالرنين المغناطيسي، بموازنة معتمدة تصل إلى 51 مليون و700 ألف درهم، وتطوير مركز الخصوبة، بموازنة تبلغ 20 مليون درهم.

وقال معاليه إن مستشفى حتا يحتل مكانة خاصة في سلم أولويات الهيئة وفي ضوء هذا الاهتمام، خصصت الهيئة موازنة مالية، لتنفيذ أعمال توسعة وتطوير شاملة في المستشفى، إلى جانب تأسيس مركز حتا للياقة الطبية.