هلال المري: تنسجم مع رؤية استقبال 20 مليون سائح بحلول 2020

قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري إنّ قانون الموازنة العامة 2017 الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعكس نهج التنمية المستدامة الذي يتبناه سموه، بما يعزز من مكانة دبي على خريطة الاقتصاد العالمي، فيما يوضّح ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية في موازنة 2017 لرفع كفاءتها حرص الحكومة على جعل دبي الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية بمختلف القطاعات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وبحسب خطة دبي 2021.

وأشار إلى أنّ الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، يعزز الثقة باقتصاد الإمارة وآفاق النمو بها، الأمر الذي يشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في المشاريع المختلفة، كما أن ذلك ينسجم مع رؤية دبي السياحية لاستقبال 20 مليون سائح سنوياً بحلول العام 2020، وتوفير المزيد من الخيارات للسياح وزوار دبي.