نائب رئيس الدولة يوجه بإطلاق «أكاديمية دبي للمستقبل»

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل أمس «أكاديمية دبي للمستقبل» لتوفير منظومة تعليم وتدريب مبتكرة في مجال استشراف المستقبل.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تركز على انتهاج استراتيجية مرسومة لاستشراف المستقبل قائمة على بناء القدرات وإعداد المؤسسات وخلق ثقافة استشراف المستقبل ضمن جوانب العمل الحكومي والخاص وفي مختلف القطاعات المرتبطة بحياة الناس.

وتطرح الأكاديمية برنامجاً تعليمياً متكاملاً قائماً على 3 مسارات رئيسية، وهي: برنامج التعليم التنفيذي، ودبلوم تصميم المستقبل، وماجستير علوم المستقبل التطبيقية، ومن المقرر أن تستقبل أكثر من 500 منتسب من القطاع الحكومي والشركاء من القطاع الخاص والأفراد من دولة الإمارات والمنطقة.

كما تطرح الأكاديمية مجموعة من المسارات الفرعية والقائمة على التعليم التنفيذي التخصصي لمجالات مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة ونماذج الأعمال الجديدة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والتكنولوجيا الحيوية وغيرها.