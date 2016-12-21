بلدية دبي ترد على شائعة احتواء منتج الأندومي على الديدان

نفت إيمان البستكي، مدير إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي صحة ما يتم تداوله من خلال مقطع مرئي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتواء منتج "الأندومي" على ديدان، حيث تم مؤخراً تداول أكثر من فيديو مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يروج لوجود ديدان في منتج الأندومي بنكهة الدجاج.

وأفادت البستكي بأن الإدارة تنصح الجميع بعدم تداول مثل هذه المقاطع والتفكير بعواقبها قبل إعادة إرسالها فقد يكون هدفها المنافسة التجارية أو حتى بغرض اللهو والتسلية، وهذه المقاطع تساعد على نشر معلومات غير صحيحة بين أفراد المجتمع وخلق البلبلة بين المستهلكين، والأسلم هو الرجوع إلى الجهات المختصة قبل النشر للتحقق من أي معلومات يود المستهلك معرفتها والحصول على الإجابة العلمية الصحيحة والموثوق بها.