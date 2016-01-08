تخفيض سرعات شوارع دبي ـ العين وأم سقيم والصفوح

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أعلن العقيد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، عن قائمة السرعات في طرق إمارة دبي، والسرعات التي تضبطها التقنيات المرورية (الرادار) والأمر يتعلق ب شارع دبي العين من الجسر الأول إلى حدود العين، إذ كانت السرعة المقررة 120 كلم والرادار يضبط على سرعة 140 كلم، وتم تعديلها لتكون السرعة المقررة 100 كلم ويضبط الجهاز على سرعة 120 كلم، أما التعديل الثاني على شارع أم سقيم فكان الجهاز يضبط على سرعة 110 كلم، وأصبحت السرعات المقررة من جسر الأكاديمية على شارع الشيخ زايد إلى إشارة المرابع 80 كلم ويضبط الرادار على سرعة 100 كلم، وفي الشوارع المقررة فيها السرعة 90 كلم، يضبط الرادار على سرعة 111 كلم.

والتعديل الثالث على شارع الصفوح كانت السرعات 80 كلم ويضبط الرادار على 100 كلم، أما الآن فأصبحت 60 كلم ويضبط الرادار على سرعة 80 كلم. وأضاف المزروعي أن هذا الإجراء من شأنه تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي، ضبط أمن الطريق والحفاظ على الأرواح.

وأشار مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن السرعات التي تم تعديلها والسرعة التي يضبطها الرادار كانت على بعض الشوارع وتم تحديدها.

تنسيق

وأكد العقيد المزروعي أن أي تعديل في السرعات يتم بالاتفاق بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات ويتم الإعلان عن التعديلات قبل مدة كافية من التطبيق في إطار الحرص على سلامة المواطنين ولفت انتباههم للسرعات الجديدة.

