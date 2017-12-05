3.9 ملايين راكب للنقل الجماعي في عطلة المولد النبوي ويومي الشهيد والوطني

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن وسائل النقل الجماعي التابعة لها نقلت (3) ملايين و(964) ألفا و(179) راكبا خلال عطلة المولد النبوي الشريف ويوم الشهيد واليوم الوطني من (30) نوفمبر وحتى (3) ديسمبر الجاري، وذلك عبر المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري.

وبلغ عدد الركاب، الذين تنقّلوا عبر مترو دبي خلال العطلة المذكورة مليونين و(44) ألفا و(827) راكبا، ووصل عدد ركاب الحافلات العامة إلى مليون و(599) ألفا و(238) راكبا، وبلغ عدد الركاب المنقولين عبر وسائل النقل البحري (243) ألفا و(448) راكبا، فيما نقل ترام دبي (76) ألفا و(666) راكبا.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات التزامها وحرصها المتواصل على تحقيق أعلى معدلات السعادة والرضى للناس من مختلف شرائح المجتمع ومنهم رواد المواصلات العامة وذلك من خلال توفير وسائل نقل تمتاز بالأمان والراحة والمتانة ومزوّدة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن وسائل النقل الجماعي، التي تشمل المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري في إمارة دبي، تشهد نموا مستمرا في أعداد مستخدميها وبمعدلات كبيرة وذلك بفضل تنامي ثقافة استخدام هذه الوسائل بين أوساط المجتمع بما تمثله من راحة وسلاسة في التنقّل إلى مختلف الوجهات في الإمارة.