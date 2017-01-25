محمد بن زايد يستقبل نائب الرئيس الهندي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مقر إقامته في نيودلهي معالي محمد حميد أنصاري نائب رئيس جمهورية الهند.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان التهنئة لنائب رئيس الجمهورية الهندية بمناسبة يوم الجمهورية الـ 68 ..معربا عن اعتزازه بما تحظى به العلاقات الثنائية من دعم ورعاية قيادتي البلدين.

من جانبه أعرب معالي محمد حميد أنصاري عن تقديره للمشاعر الطيبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ..مشيرا الى العلاقات المتميزة والعميقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بما يفتح آفاقا جديدة لمزيد من التطور والنمو في علاقات البلدين.

كما تم بحث القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الراهنة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.