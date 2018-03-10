افتتاح متحف «المرأة الإماراتية» في كليات التقنية للطالبات بدبي

شهد مجمع كليات التقنية العليا أمس بدبي افتتاح «متحف المرأة الإماراتية»الذي نظمته مجموعة من طالبات الإعلام التطبيقي بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وبالتزامن مع عام زايد 2018، ليعكس قوة المرأة وما حققته من مكاسب بفضل الرؤية الحكيمة للقائد المؤسس وثقته في قدرة المرأة على العطاء. وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا خلال افتتاحه للمتحف أهمية المتحف الذي سلط الضوء على المرأة الإماراتية بين الماضي والحاضر وحتى استشراف مستقبلها في ظل الثقة الكبيرة الممنوحة لها من قبل قيادتنا الحكيمة والدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي قادت مسيرة المرأة باقتدار نحو التميز والتمكين،.

وجعلت للمرأة في الإمارات مكانة متميزة خاصة مع تخصيص يوم للمرأة الإماراتية في 28 من أغسطس من كل عام، ليكون يوماً تسلط فيه الأضواء على ابنة الإمارات وانجازاتها بما يعكس مكانتها لدى قيادتنا الوطنية وفخرها بها.

من جانبها عبرت طريفة الزعابي مدير كليات التقنية للطالبات بدبي عن فخرها بطالبات الكليات اللواتي يمثلن فتيات وقياديات وأمهات المستقبل.