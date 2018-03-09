سلطان القاسمي: جامعة الشارقة نحو العالمية

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أن جامعة الشارقة تمضي بخطى ثابتة نحو العالمية ومزيد من التطوير والجودة في مخرجات التعليم في مختلف البرامج التي تقدمها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه مساء أمس في حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة الذي أقيم في الساحة الخارجية لكليات الطلاب بجامعة الشارقة.

وقال سموه: «إنه يوم سعيد أن ألتقي بكم في هذا الصرح الكبير، وربما يكون بعضكم قد عاد إلى الجامعة لأول مرة وشاهد هذا التغيير الكبير، وشاهد هذه الرافعات والعمل مستمر، نقول لهم: إن العمل مستمر على مدى الأعوام التي تركتمونا فيها».

وكشف سموه عن عدد من المشاريع التوسعية التي تخدم طلبة الجامعة، ومنها منتدى الطلبة ومنتدى الطالبات الذي روعي فيه أن يكون تصميمه مناسباً لجميع أنشطة الطلبة واستذكار الدروس والمناقشات العلمية، من خلال توفيرها جواً أكاديمياً هادئاً للطلبة.

ومن المشاريع التي اعتمدها سموه عدد من المختبرات العلمية الحديثة في مجالات الهندسة والعلوم، وتطوير معداتها بما يتواكب مع التطور الذي تشهده الجامعة التي ستكون جاهزة خلال ستة أشهر، حيث يبلغ عدد من المختبرات 100 مختبر، و38 مجموعة بحثية في مختلف التخصصات.

كما أعلن سموه عن اعتماد 150 مليون درهم للمباني الجديدة لسكن أساتذة الجامعة، بهدف توفير المناخ المناسب للأساتذة ولأسرهم بما ينعكس على الأداء الأكاديمي والعلمي.

وأشاد سموه بما تشهده الجامعة من تطور في مخرجات التعليم وحفاظها على جودته وفق المواصفات العالمية، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل حالياً على برامج لنيل درجة الدكتوراه المشتركة مع جامعات عالمية، ستقطف ثمارها قريباً بتخرج الطلبة فيها.