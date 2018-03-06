«الخارجية» وجامعة الإمارات تطلقان دبلوم قيادة الأعمال الإنسانية

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وجامعة الإمارات برنامج دبلوم قيادة الأعمال الإنسانية والتنموية بحضور الدكتور محمد عبد الله البيلي مدير الجامعة، وعدد من المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية العاملة بالدولة، تلبية لتوجهات دولة الإمارات في تعزيز وتطوير مسار الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية وفق المعايير العلمية.

وأكد البيلي أن ثقافة العطاء التي تبنتها حكومة الإمارات، وسعت إلى نشرها في محيطها الإقليمي والدولي، انعكست على الاهتمام المتزايد والتفاعل الإيجابي الذي لمسناه من مختلف الجهات الحكومية بالدولة والجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية لإنجاح المسار الأكاديمي والتدريبي لهذا البرنامج، وطرح هذا البرنامج بهدف تعزيز العمل الإنساني وتأصيل العمل التطوعي.

وأضاف: يقدم الدبلوم ثلاثة برامج لمستويات تدريبية مختلفة يتضمن وحدة عامة مشتركة بين برامج المستويات الثلاثة.

ويتكون البرنامج العلمي لجميع المستويات من 80 ساعة تدريبية تشمل مقدمة في العمل الإنساني، وأخلاقيات العمل الإنساني، والذكاء العاطفي، وتأثير العلاقات الاجتماعية في الأعمال الإنسانية، وأساسيات المحاسبة المالية، وقانون حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، ومقدمة في التنمية المستدامة، وأساسيات توثيق المساعدة الإنسانية، والدعم النفسي والاجتماعي (الإسعاف النفسي الأول والتعامل مع الضغوط).

فيما يشمل مستوى إعداد القادة 67 ساعة تدريبية وتدريباً عملياً لمدة شهرين في مؤسسة خارج الدولة أبرزها الإعلام المجتمعي، واستشراف المستقبل والابتكار في الأعمال الإنسانية، وإدارة الأزمات والمخاطر، ورقابة وتقييم المساعدات الإنسانية والتنموية، ومهارات المتحدث الرسمي.

ويمتد البرنامج التدريبي المخصص لإعداد المهنيين إلى 60 ساعة تدريبية تتكون من موضوعات، إدارة المساعدات الإنسانية والتنموية، والإدارة المالية والتسويقية للمؤسسات الإنسانية، وإدارة الموارد البشرية للمؤسسات غير الربحية، وكذلك مهارات التفكير، وتدريب عملي لمدة شهر في مؤسسة داخل أو خارج الدولة،

وعلى المستوى الإداري يتكون البرنامج من 48 ساعة تدريبية في مهارات العمل الإداري والإنساني، والاتصال والتسويق، على أن يشمل التدريب العملي في مؤسسة داخل الدولة لمدة أسبوعين.

وتشمل الجهات المشاركة في البرنامج مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية، شرطة أبوظبي، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الإنسانية، وجمعية دبي الخيرية، ودبي العطاء، وجمعية دار البر الخيرية.