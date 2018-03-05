«أوليفا» ابتكار محلي لتخفيف الآلام

ابتكرت 3 طالبات من جامعة عجمان، يدرسن الهندسة الكهربائية وهندسة المعدات الطبية وهن: رند بشير شحادة وملاك عماد ومها تميمي، جهاز الراحة «أوليفا»، لتخفيف آلام الأوجاع المزمنة، ويلبس على الساق أسفل الركبة، كما يوضع في حزام يمكن لفه على الرجل باستخدام أقطاب كهربائية تلصق على الجلد، وهو يريح من الآلام المزمنة أياً كان موقعها.

وقالت رند بشير شحادة إن فكرة مشروع التخرج جاءت من باب المسؤولية المجتمعية، واتفقت وزميلتاها على ابتكار جهاز بإمكانه مساعدة المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة بهدف التخفيف عن معاناتهم وإيجاد حلول علاجية تخفف آلامهم وتغنيهم عن تناول العلاجات المسكنة.

علاج كهربائي

وأشارت ملاك عماد إلى إن معاناة أصحاب الأمراض المزمنة قادتهن إلى ابتكار الجهاز، خاصة وأن الآلام المزمنة تعتبر من الظواهر الطبية التي يعاني منها عدد كبير من أفراد المجتمع، مبينة أن الجهاز يعمل على آلية العلاج الكهربائي، فيبعث موجات كهربائية مدروسة عبر الأقطاب الكهربائية إلى الرجل حيث يتواجد العديد من الأعصاب .

وأوضحت مها تميمي أن العمل في المشروع استغرق 6 أشهر، وهو مشروع التخرج بالنسبة لهن، حيث صمم ليساعد شريحة كبيرة من أصحاب الأمراض المزمنة بهدف التخفيف من آلامهم