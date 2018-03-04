في عام زايد.. مركز أورينت يؤهل الطلبة المواطنين إعلاميا مجانا

أعلن مركز أورينت تقديم منح دراسية وخصومات للمواطنين تزامنا مع "عام زايد".

وذكرت إدارة المركز ان الباب مفتوحة للراغبين في الانضمام للدورات التدريبية، من الطلبة حديثي التخرج ومن وافدين جدد إلى سوق العمل الإعلامي.

ومركز اورينت المعتمد في التدريب لدى مدينة الابداع في الفجيرة يقدم دورات في مجالات الصحافة التلفزيونية والإخراج وصناعة الأفلام الوثائقية والتقديم والمهارات الإعلامية والإعلام الرقمي والتشغيل الفني والتصميم, من خلال نخبة من الصحفيين والإعلاميين أصحاب الخبرة .

وتمنح هذه الدورات الفرصة لإنجاز مشاريع تخرج يختبر المتدرب من خلالها أدواته ومهاراته، وتغطي الدورات كافة الاختصاصات والمهارات المطلوبة لاكتساب المعرفة الشاملة كرافد مساعد للمنهاج الذي وضع من قبل اختصاصيين إضافيين لكل دورة وليس فقط التركيز على موضوع الدورة, بما يساعد الاختصاصيين والمتدربين في كافة المجالات الإعلامية على دخول هذه الصناعة باحترافية مما يمنح خريجي الدورات الأفضلية في مجالهم وتساعدهم في الحصول على فرص وظيفية مناسبة.