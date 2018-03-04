طالبتان في جامعة الشارقة تبتكران نظاماً للتحكم بأعمدة الإنارة

تمكنت الطالبتان شيماء ناصر الأميري وشهرزاد محمد قاسمي تخصص هندسة كهرباء والكترونيات من ابتكار نظام للتحكم ومراقبة أعمدة الإنارة باستخدام انترنت الأشياء وحمايتها، وهو نظام تشغيل يرشد استخدام الطاقة ويوفر في النفقات بإنارة الشوارع. وأوضحت الأميري أن المشروع يقوم بالتحكم ومراقبة أعمدة الإنارة بواسطة انترنت الأشياء، وأن الهدف من هذا تقليل استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع.

حيث يتحكم التطبيق بعدد الأضواء في فترة المساء وفي حال تعطل أحد المصابيح يقوم العمود بإرسال العطل مرفقاً برقم المصباح والعمود، موضحة أن آلية العمل تتم عن طريق التحكم بأول عمود حيث يقوم العمود بإرسال واستقبال المعلومات الرقمية للعمود المجاور لزيادة مجال التحكم، ويشمل هذا المشروع على نظم تشفير المعلومات لحمايتها.