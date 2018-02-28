إغلاق داري حضانة في عجمان

أغلقت «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان»، مؤخراً داري حضانة أطفال لمزاولتهما النشاط دون ترخيص اقتصادي. وجاء ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بعد ورود بلاغ يفيد بمباشرة داري حضانة العمل واستقبال الأطفال قبل الحصول على التراخيص الاقتصادية المطلوبة، ما ترتب عليه اتخاذ قرار الإغلاق حفاظاً على أمن وسلامة الأطفال.

وأوضح عبدالله بن ناصر النعيمي مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة، مواصلة المراقبة الدورية والمكثفة لدور الحضانة في الإمارة، سعياً وراء ضمان توفير البيئة المناسبة والضامنة لأمن وسلامة الأطفال. من جانبه، نوّه ماجد ناصر السويدي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك، بضرورة تشديد الرقابة على كافة المؤسسات التعليمية، وبالأخص دور حضانة الأطفال، لضمان استيفائها للاشتراطات المعمول بها.