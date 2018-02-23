وفد من القوات المسلحة يدعو مدارس العين إلى «حصن الاتحاد»

زار وفد من القوات المسلحة الإماراتية عدداً من المدارس التابعة لمكتب العين التعليمي ـ دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي - من مختلف المراحل الدراسية.

ووجه وفد القوات المسلحة الدعوة للطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية في العين لحضور العرض العسكري «حصن الاتحاد 3» الذي سيتم تنظيمه غداً في مطار العين الدولي، حيث سيحظون بمتابعة العرض من قلب الحدث ما يتيح الفرصة أمامهم للتعرف على قدرات «حماة الاتحاد» عن قرب.

وقدم الوفد شرحاً عن الدور المهم الذي تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات، وحماية مكتسبات الاتحاد، حتى وصلت بدعم القيادة الرشيدة وعزم رجالها وولائهم إلى درجة عالية من الكفاءة والاحتراف.

وتعرف الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية على فعاليات العرض العسكري، والتي ستبدأ الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت المقبل، فيما يبدأ العرض الساعة الرابعة والنصف عصراً، كما قدم الوفد شرحاً حول قرية الألعاب الترفيهية والمتحف العسكري، والذي يضم مجموعة من المعدات العسكرية القديمة التي استخدمتها القوات المسلحة الإماراتية.

وشرح الوفد أهداف العرض التي تتمثل في إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة، وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفانٍ ومهارات وخبرات ميدانية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة، ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته، وتعزز التنمية المستدامة، وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.

فخر

وعبر الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية عن اعتزازهم بقواتنا المسلحة عنوان عزة الوطن، وحامي حماه، معربين عن فخرهم بما وصلت إليه من قوة واقتدار وجاهزية وكفاءة وقدرة على تنفيذ المهام والواجبات.

وفي نهاية الزيارة وزع وفد القوات المسلحة مطويات وبطاقات دعوة للطلبة وأولياء أمورهم وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية لحضور العرض العسكري، بالإضافة إلى هدايا تذكارية تحمل شعار القوات المسلحة وعلم الإمارات.

يذكر أن مدينة العين ستحتضن السبت المقبل النسخة الثالثة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 3» الذي تنفذه وحدات رئيسة من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة، لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وسيشتمل «حصن الاتحاد 3» على العديد من الفعاليات على رأسها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات القوات المسلحة، بهدف إبراز التكامل والانسجام في ما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية التي تعكس صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي.