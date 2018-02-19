لبنى القاسمي: مكانة جامعة زايد تنبع من تفوقها في الابتكارات

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، أن المكانة المتميزة التي تتمتع بها الجامعة في المنطقة تنبع من تفوقها الريادي في الابتكارات التعليمية والبحوث وتنمية القيادات الطلابية وغيرها من العناصر الضرورية التي تخدم الاحتياجات المتغيرة للدولة وتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشددت على حرص الجامعة على تنمية علاقاتها بمجالات البحوث والأنشطة الإبداعية وخدمات التوعية والتعليم المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والثقافية وبيوت الخبرة في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى الأدوار الملموسة للجامعة في توفير القيادات التعليمية ونشر المعرفة بمجتمع دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال معاليها بفرع الجامعة في دبي الدكتورة غايل هاتشينسون رئيسة جامعة كاليفورنيا - تشيكو والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، والدكتورة ماريلين روبرتس نائبة مدير الجامعة وعمداء الكليات. ونوهت معاليها بالخطط الاستراتيجية لجامعة زايد التي تلتزم بالمؤشرات الوطنية للتعليم، موضحة أن هذه المؤشرات طويلة الأجل وتقيس نتائج الأداء في كل من الأولويات الوطنية.

وأكدت هاتشينسون اهتمام جامعة كاليفورنيا تشيكو بتعزيز الاتصالات المباشرة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة مثل جامعة زايد، مشيرة إلى أن الجامعة التي تأسست في 1887 خرجت أكثر من 135 ألف طالب وطالبة حول العالم، وتضم حاليا 17800 طالب وطالبة وتحتل المرتبة الـ 37 في قائمة الجامعات والكليات الإقليمية بغرب الولايات المتحدة لعام 2018.